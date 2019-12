Carmen Lomana desvela lo que le dijo a Pedro Sánchez en el Wanda Metropolitano Ecoteuve.es 3/12/2019 - 18:37 | 19:00 - 3/12/19 0 Comentarios

La empresaria coincidió con el presidente del Gobierno en funciones en el Atleti-Barça

Carmen Lomana sorprendió a Risto Mejide este lunes desvelando la pequeña conversación que tuvo con el presidente en funciones Pedro Sánchez durante el partido que enfrentó al Atlético de Madrid y el F.C. Barcelona.

La empresaria, muy preocupada por el futuro político del país, quiso recomendar al líder socialista después de que el día después de las elecciones generales hiciera oficial su preacuerdo de gobierno con Podemos.

"Le dije: 'Oye, Pedro: 'no hagas ninguna tontería con el coletas [Pablo Iglesias]", empezó contando ante Risto y sus colaboradores. "Me miró, me dio un beso, como diciendo 'a ver si te callas". Después, Sánchez le dijo: "¿No era muy amigo tuyo? Y yo respondí: 'No, era el otro pero se las trae también".

Hace unas semanas, Lomana volvió a referirse de Iglesias con unas polémicas palabras en el programa Vuelta al cole, de Telemadrid: "Le dije a Pablo Iglesias que usara desodorante seco".