Amenazan a un reportero de 'Espejo Público' en plena calle: "Te quito la cámara y la vendo" Ecoteuve.es 3/12/2019 - 17:50

El programa de Susanna Griso acude hasta Vallecas por el 'clan de la Lupe'

Un reportero de Espejo Público ha sido amenazado mientras estaba realizando un reportaje sobre 'el clan de la Lupe', una familia que, según los vecinos del madrileño barrio de Vallecas se dedica a la venta de drogas.

El periodista Fernando Rozo ha sido recibido en un ambiente hostil por algunos de los familiares. De hecho, uno de ellos, le ha amenazado con quitar la cámara a su compañero gráfico: "Te la quito y se la vendo".

"Que no grabe caras. Porque me sale de los cojones. Que a mí no me graba nadie y punto", siguió diciendo esta persona al equipo del programa de Susanna Griso ante los intentos del reportero de poner paz: "Son los vecinos quienes nos llaman".

Instantes después, una de las hijas de la Lupe ha recomendado al reportero que parase de investigar: "Usted se está metiendo en camisa de once varas. O hablas con los vecinos o te vas".