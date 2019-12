La fantasía sexual de Yolanda hace cambiar de opinión a Adrián en 'First Dates': "Ahora sí; has subido la nota" Ecoteuve.es 15:41 - 3/12/2019 0 Comentarios

La concursante confesó qué era lo que más deseaba en la cama y convence a su cita

First Dates vivió este lunes una de sus habituales situaciones picantes. Yolanda, una extremeña (aunque residente en Barcelona) de 24 años, y Adrián, un tarraconense de 29 años, se encontraron en el restaurante de First Dates con unas sensaciones que, de primeras, no fueron muy positivas.

"Fisicamente no me ha gustado. Me gustan sus tatuajes y tiene buenos pechos, pero es demasiado", se sinceró Adrián al principio de la cita.

La situación pareció mejorar cuando ambos hablaron de sus aficiones, algo en lo que sí coincidieron: "¿Qué buscas en una pareja?", preguntó Yolanda. "Que sean como yo, que haga deporte, veo que en eso estás aprobada. Y que sea cariñosa", respondió el de Tarragona mientras ella asentía con la cabeza.



"¿Cuál es tu mayor fantasía sexual?"

La cita comenzó a subir de tono cuando Adrián afirmó que "no puede tener amigas porque es muy activo sexualmente". En ese momento, Lidia, la camarera del programa presentado por Carlos Sobera, les propuso un juego comprometedor con preguntas sobre sexo.



Entre unas y otras confesiones, surgió la pregunta que cambió la decisión de Adrian en el desenlace de la cita. "¿Cuál es tu fantasía sexual?". "Me gustaría hacer un trío", le susurró Yolanda al oído. Luego explicó que quería que la tercera persona fuese otra chica. "Ahora sí, genial. Antes estaba justito y ha subido nota. Bien bien". Ambos aceptaron tener una segunda oportunidad.