Cristina Pedroche, atropellada para su nuevo reto en 'El Hormiguero': "Me estáis hundiendo"

La presentadora probó nuevas patantes fallidas en su polémica sección en el programa

Cristina Pedroche volvió este lunes a El Hormiguero para realizar un día más la sección por la que ha recibido infinidad de críticas desde su fichaje por el programa de Antena 3. En ella, la colaboradora pone a prueba diferentes patentes que fracasaron en el pasado al intentar saltar al mercado.

"Hay un montón de gente que inventó cosas que jamás vieron la luz. En esta sección, les damos una oportunidad para que, al menos una vez, puedan ver la luz todos aquellos inventos que se patentaron, y que existen en el Registro de Marcas y Patentes, pero que nunca jamás, por lo que fuese, tuvieron éxito", empezó diciendo Pablo Motos.

Acto seguido, entró Pedroche en plató para presentar el primero de sus artilugios. La vallecana apareció rodando sobre unos 'patines de rodilla': "He dicho fuerte, pero no que me matéis", dijo entre risas después de ser lanzada por una rampa a toda velocidad. "¿Por qué no se inventó? Porque no sirven para nada", afirmó la colaboradora antes de dar paso al supuesto 'plato fuerte'.

"A principios del siglo XX empezó la locura de los coches y esto provocó un peligro de muerte: el atropello. La gente no estaba acostumbrada a los coches porque ni siquiera sabía lo que eran", explicó Pedroche, que presentó un dispositivo para el parachoques de los coches que despliega una lona en el caso de un posible atropello. "La lona lógicamente tiene que estar tensa, pero tampoco mucho porque sino tendría, como las dietas, efecto rebote", comentó mientras se preparaba para probar el invento.

Cristina Pedroche se dispuso entonces a cruzar un ficticio paso de peatones en el que la iba a arrollar un gran vehículo: "No me mates, por favor, que tengo que dar las campanadas", bromeó. Acto seguido, fue atropellada y pudo probar la efectividad el artilugio, ya que salió ilesa del choque.

Pablo Motos dio paso a la repetición a cámara lenta del momento, lo que provocó las carcajadas de todos por las caras de pánico que ponía la vallecana: "Me estáis hundiendo en este programa, me sacáis siempre con papada", bromeó la presentadora.