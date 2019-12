Una presentadora expulsa a un tertuliano por defender la dictadura: "No permito que se niegue la historia" Ecoteuve.es 3/12/2019 - 12:22 0 Comentarios

Polémica en la televisión chilena tras el rifirrafe entre Tonka Tomicic y Hermógenes Pérez de Arce

Enlaces relacionados Inda pide a la Fiscalía de Menores que actúe para que Suecia retire la custodia a los padres de Greta Thunberg

El programa Bienvenidos, del Canal 13 de la televisión chilena, vivió un momento de lo más tenso cuando uno de sus tertulianos, el periodista, abogado y político Hermógenes Pérez de Arce, fue expulsado en directo después de defender la dictadura de Augusto Pinochet asegurando que durante esa etapa no se cometió ninguna violación de los derechos de la ciudadanía.

El espacio había puesto sobre su mesa de debate político la inestabilidad social que se vive en Chile: "No son importantes los derechos humanos ahora, lo importante es reconstruir el país, porque la delincuencia está devastando el país", se atrevió a decir Pérez de Arce, actual militante del partido de extrema derecha Fuerza Nacional, antes de negar de forma reiterada que durante la dictadura existiera represión militar.

Lea también: Inda estalla contra el belén de Ada Colau: "Le prendería fuego, es una mierda"

En ese momento, la presentadora del programa, Tonka Tomicic, decidió tomar cartas en el asunto y expulsar al tertuliano: "No se puede compartir el espacio televisivo con una persona que está negando parte de la historia de Chile", defendió l aperiodista. "No, yo estoy afirmando que lo que yo digo es la verdad histórica, lo escrito. Y si le molesta que yo esté aquí porque dije esto, me voy", dijo el abogado mientras otro de los invitados recordaba enfadado que su padre había sido "torturado sistemáticamente en dictadura".

"Yo quiero pedirle por favor si se puede retirar, lo siento", insistió la presentadora mientras Pérez de Arce la llamaba censora: "Aquí no puedo exponer mi opinión y se descalifica mi opinión en términos que son insolentes e injustos, así que por eso me retiro", afirmó antes de que Tomicic se dirigiera a los espectadores. "Discúlpenme si he cometido un exabrupto en el canal, pero creo que esto es muy doloroso para Chile. Yo no viví la dictadura como ustedes, pero es parte de la historia del país, no podemos permitir que se niegue nuestra historia, tenemos que hacerla viva día a día, porque no queremos caer en los errores del pasado", defendió.

La decisión de Tonka Tomicic ha sido duramente criticada por sus detractores y el Canal 13 ha emitido un comunicado en el que reprueban a la periodista. En él, defienden su "compromiso con la libertad de expresión y el pluralismo" dando "cabida a todas las opiniones en un ambiente de respeto y amistad cívica". De la misma manera, la cadena ha pedido disculpas al abogado: "El canal lamenta la forma en que se puso término a la intervención del señor Pérez de Arce en el programa, y le pide disculpas por el mal rato que esto le pudo haber ocasionado".

Este, por su parte, ha anunciado que presentarán una denuncia civil contra la presentadora, a la que acusan de "intolerante", "discriminadora" y "antidemocrática" y a la que consideran que el Canal 13 debe cesar. Asimismo, Pérez de Arce ha pedido ha miembros de su partido que se presente una denuncia contra el programa ante el Consejo Nacional de Televisión.

Conductora de televisión chilena cruza a un abogado que reivindica la dictadura. Esto expresa un cambio de época, sin dudas. pic.twitter.com/3Gsf8DA7xL — Augusto Taglioni (@TaglioniAugusto) December 1, 2019