Un faquir acaba con la cabeza ensangrentada tras su extrema actuación en 'Got Talent'

El concursante rompió bloques de hormigón y golpeó clavos con la cabeza

Got Talent vivió este lunes, durante su segunda semifinal en directo, un momento de lo más desagradable con una de las actuaciones que se realizaron en el escenario del programa de Telecinco. El jurado se estremeció al ver cómo un faquir, llamado Sakir Uyar, ponía en peligro su integridad física en una prueba de lo más arriesgada.

La performance comenzó con el concursante rompiendo 25 bloques de hormigón y cuatro bates de madera, primero con la cabeza y luego con la pierna. Y cuando los jueces pensaban que habían visto lo peor, Sakir se acercó a la mesa para golpear con su cabeza una serie de clavos sobre un tablón de madera. Finalmente, con la frente ensangrentada, Sakir le pidió a Paz Padilla que le diera su mano para ayudarle a introducir el último clavo.

El show no gustó nada a Risto Mejide, que volvió a mostrar a Sakir su rechazo: "Yo ya dije que no. A mí este tipo de espectáculos no me parece que merezcan estar en una semifinal. Los bloques no se han roto del todo y al final, todo es muy desagradable. Mi voto, aunque hoy no lo tengamos, sería que no", comentó el publicista. En la misma línea, Paz Padilla aseguró que lo había pasado "peor que un contenedor en Barcelona": "Yo sufro mucho con este tipo de cosas", comentó.