Buenafuente vuelve tras dos semanas de baja por una operación: "Lo he pasado mal" Ecoteuve.es 3/12/2019 - 9:28 0 Comentarios

El showman retoma su trabajo al frente de 'Late Motiv', el programa que conduce en #0

Buenafuente reapareció este lunes en Late Motiv, el programa que presenta en #0, después de estar dos semanas de baja por una operación que le ha obligado a mantener reposo este tiempo.

"Ya estoy mejor, he vuelto en forma. Estoy como siempre, he entrado perfecto. Después de los Goya, me incorporo al Circo del Sol", bromeó al comenzar su programa en Movistar+.

Buenafuente: "He visto pasar la película de mi vida por delante"

"Lo he pasado mal, ya sabéis que he tenido una operación de espalda. Decían que era poca cosa, pero lo he pasado mal", dijo. Y luego tiró de humor: "He visto pasar la película de mi vida por delante, pero como trabajo en Movistar+ muchas imágenes eran de pago".