Nacho Abad se enzarza en una gran bronca con la presidenta de Infancia Libre: "Nos intenta engañar" Ecoteuve.es 2/12/2019 - 17:27 0 Comentarios

El colaborador de 'Espejo Público' protagoniza un tenso enfrentamiento

María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre, ha visitado este lunes el plató de Espejo Público después de ser acusada de secuestrar a su hijo durante dos años en una finca de Cuenca. Todo ello, con el objetivo de no entregárselo a su padre, Rafael, al que la mujer acusa de haber abusado sexualmente del menor.

Las acusaciones de María Sevilla quedaron archivadas judicialmente por falta de pruebas. Sin embargo, ella ha defendido en el programa de Antena 3 que "hay más de 15 profesionales públicos y privados que lo creen", lo que hizo que Nacho Abad saltara para desmentirla.

El colaborador de Susanna Griso negó las palabras de la invitada, a la que recriminó que privara a su hijo de ir a la escuela: "Tenía que ir a un colegio al que no iba", aseguró. María Sevilla defendió que su hijo disponía de una serie de justificantes médicos que 'permitían' que faltara a clase. Abad, por su parte, advirtió de que los partes médicos que presentó la expresidenta de Infancia Libre hacían alusión a una alergia a los olivos, algo que supuestamente no existe.

María Sevilla alegó entonces que "el niño repitió una y otra vez que sufrió abusos sexuales", motivo por el que no quería irse con su padre. "¿Y lo ha vuelto a repetir desde que está con su padre?", le preguntó otro tertuliano del programa. "No lo sé, hace ocho meses que no sé nada de él", explicó.

"Qué irónico es que reclames tu derecho a ver a tu hijo cuando no se lo has dejado ver a su padre", afirmó Abad, que se mostró muy duro con la invitada. "Los informes médicos realizados al niño fueron realizados por personas que ni siquiera vieron al niño", empezó diciendo. "Usted señora María ha venido a contar la verdad a este programa. Lo que no puede ser que de alguna manera nos esté intentando engañar", lamentó.