Risto Mejide critica a Mediaset en el 'caso Carlota': "No entiendo este silencio; el que calla parece que otorga" Ecoteuve.es 2/12/2019 - 17:16

El presentador condena el boicot de anunciantes que han dejado 'GH': "Eso se llama chantaje"

Risto Mejide se ha pronunciado sobre el caso Carlota Prado, la concursante de GH VIP que fue víctima de un supuesto abuso sexual por parte de José María, su compañero y pareja dentro de la casa de Guadalix.

El presentador ha dado su opinión sobre lo ocurrido en 2017 y también sobre la estrategia que ha llevado a cabo Mediaset, centrada en el silencio primero y en el ataque a Atresmedia después, acusando al grupo rival de "avivar" una "campaña de desprestigio" contra GH y sin hacer autocrítica.

Rsito ha recordado que en 2017 ocurrió un "presunta agresión sexual repugnante y condenable. Todo nuestro rechazo. Espero que todo el peso de la ley caiga sobre el agresor y y que nadie pase por lo que pasó Carlota".

Seguidamente, ha reconocido que "se reaccionó mal. Rematadamente mal. Nadie interrumpió ese presunto abuso. Y todos hemos visto ese vídeo en el que se le obliga [a Carlota] a ver esas imágenes. Se equivocaron, y mucho, pero ya lo ha admitido la productora. Tarde o pronto, pero lo ha hecho. Estoy convencido que hubo más torpeza que mala fe", ha continuado el presentador. "Hay que recordar que pusieron el caso en mano de la justicia".

"Las causas se apoyan sin necesidad de que ningún grupo mediático se lo diga"

A continuación, Risto ha explicado que las víctimas hablan "cuando pueden" y la gente apoya la causa "sin necesidad de que ningún grupo mediático se lo diga". En esta línea, Mejide lleva la contraria a Mediaset, que se defendió acusando a Atresmedia. "Otra cosa es que a ese grupo mediático le vaya bien lo de empujar la bola a ver si se lleva por delante el formato de mayor éxito de la competencia. De ser esto cierto, sería lamentable y repugnante aprovecharse de un caso de abuso sexual para conseguir lo que no conseguís compitiendo en audiencia".

Risto, contra la estrategia del "silencio" de Mediaset: "El que calla parece que otorga"

Sobre la reacción de Mediaset, Risto critica la estrategia del silencio. "Me parece muy desacertada, muy mal llevada. Como trabajador de esta casa me llevan los demonios cuando se calla ante acusaciones tan graves como las que se están vertiendo sobre los programas y los colegas de esta casa", ha dicho Risto Mejide.

"Creo en la inocencia de un grupo que ni siquiera está llamado a declarar en la causa. Y creo en la ética, la profesionalidad y honorabilidad de mis compañeros. Lo creo porque lo compruebo todos los días", ha seguido el presentador que, sin embargo, ha criticado la estrategia llevada a cabo por Mediaset.

"No entiendo este silencio. ¿Tanto cuesta hacer lo que yo estoy haciendo ahora? ¿Salir y decir esto con toda la honestidad y con mucha más información y legitimidad que yo? Por supuesto, en una gala de Gran Hermano sería maravilloso. El que calla parece que otorga. Y en este caso me consta que no que no es así. Y creo que una reacción a tiempo habría evitado muchos dolores de cabeza".

Mejide critica el boicot publicitario: "Es un chantaje"

Risto Mejide también ha opinado sobre la huida de los anunciantes. "Nunca he creído en los boicots. A las marcas no se les puede exigir que hagan de juez. Las marcas están para intentar vendernos sus servicios".

El presentador de Cuatro ha recordado que la gala de GH VIP del pasado jueves hizo un 35% de audiencia. "¿Qué es eso de exigir a una marca que se retire de ese programa? Si eres uno de ese 35% eres un hipócrita. Y si no estas en ese 35%, eres un censor. Esto tiene un nombre: chantaje".



Por último, Risto Mejide ha echado una mano a Marta Flich, que el viernes presentó Todo es mentira y leyó un comunicado sobre el boicot de las marcas. "Me parece lamentable el linchamiento público que ha tenido que sufrir por defender la libertar de los anunciantes. Y con un vídeo que ella no había visto antes".