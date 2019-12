La imagen nunca vista de Gianmarco cuando era un niño: "Estaba gordo y se reían de mí" Ecoteuve.es 2/12/2019 - 15:35 0 Comentarios

El concursante de 'GH VIP' recuerda el infierno que vivió a causa de su sobrepeso

La vida de Gianmarco no siempre fue un camino luces y fama como la que disfruta ahora, tras su paso por GH VIP. El concursante italiano desveló hace unas semanas que cuando era un niño sufrió bullying por su obesidad.

Gianmarco recordó el sábado, durante su entrevista en el Deluxe, alguno de los episodios más duros que sufrió. "Cuando estaba en el colegio yo estaba gordo. Un día, la profesora me pidió que me quitase la camiseta para comparar los diferentes tipo de cuerpo. Quitarme la camiseta me hacía sufrir y hacerlo delante de todos me hizo llorar mucho porque se rieron de mí".

En otra ocasión, relató Gianmarco Onestini, "un compañero me meó en los zapatos, yo le pregunté por qué lo había hecho y me dio un bofetón en la cara". A partir de ese momento, el italiano decidió cambiar. "Empecé practicando boxeo", recuerda. "Ahora, cuando me ven aquellos compañeros flipan de que haya cambiado tanto".

Sábado Deluxe mostró algunas imágenes de la infancia de Gianmarco, donde se le puede ver con ese sobrepeso que le convirtió su infancia en un infierno. "Es una cicatriz que está todavía abierta", recordó.