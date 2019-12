Grindr cierra la cuenta de Brays Efe por "suplantación de identidad": "¿Quién soy? ¿Mario Casas?" Ecoteuve.es 2/12/2019 - 14:15 0 Comentarios

El actor sufre un percance con la famosa aplicación móvil para ligar

Brays Efe ha querido compartir este fin de semana con sus seguidores una simpática anécdota sobre lo que le ha sucedido con una conocida aplicación móvil para ligar. Su confesión ha generado todo tipo de bromas y memes en las redes sociales.

"Me bloquearon en Grindr por suplantación porque la gente pensaba que me estaba haciendo por mí. O sea, gracias, GRACIAS, ¿quién soy? ¿Mario Casas?", ha escrito en un divertido mensaje de Twitter en referencia a la famosa app utilizada por la comunidad gay.

Me bloquearon en grindr por suplantación, porque la gente pensaba que me estaba haciendo pasar por mí. O sea, gracias, GRACIAS, ¿quién soy? ¿Mario Casas? — Brays Efe (@braysefe) December 1, 2019

Enseguida, se han dado todo tipo de reacciones. Y mientras que José Corbacho ha bromeado con su parecido con Ibai Llanos, conocido narrador de los esports, Itizar Castro ha contado una experiencia similar. "A mí me han comentado que hay gente que dice que me conoce para ligar y lo más gracioso que lo han hecho para ligar con mi ex", ha escrito la actriz.