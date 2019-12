Minerva Piquero, sobre su impactante cambio físico: "Me sentí como un pedazo de carne" Ecoteuve.es 2/12/2019 - 12:12 0 Comentarios

La popular presentadora de 'El tiempo' en Antena 3 se sincera sobre su problema de tiroides

Minerva Piquero visitó el Deluxe este sábado para promocionar su libro Nacida libre. La periodista fue muy popular en la década de los noventa por su particular estilo a la hora de dar la información metereológica en los primeros años de vida de Antena 3.

La presentadora volvió a hablar sobre su salida de El Tiempo: "Me dijeron que no sonriese. Les parecía que estaba profanando el espacio", explicó incidiendo que como no es meteoróloga tuvo que adaptar los informes a un lenguaje más sencillo: "Esa necesidad de simplificarlo para que yo lo entendiese fue lo que lo hizo diferente".

Lea también: Minerva Piquero, la chica del tiempo de Antena 3, reaparece: "Pidieron mi despido"

Minerva también fue preguntada por la multitud de titulares que protagonizó su cambio físico. "La primera vez me sorprendió muchísimo y me hizo daño. A ver, tú sales de casa y te encuentras una revista que pone 'Estás hecha una foca', pues te pones a llorar, a cualquiera le afecta", afirmó.

"Te sientes como un pedazo de carne. Me sorprendió mucho que eso fuese noticia", denunció la periodista, cuyo aumento de peso estuvo provocado por un problema de tiroides. "Somos más que un físico. No entiendo por qué es tan importante, yo también tengo valores, inteligencia, educación...". [VÍDEO]