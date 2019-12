La confesión autocrítica de Cristóbal Montoro a Cristina Pardo: "Me duele ser el ministro que subió el IVA" Ecoteuve.es 2/12/2019 - 12:04 0 Comentarios

El político del PP valora en La Sexta alguna de sus medidas más polémicas

Cristina Pardo recibió este domingo la visita de Cristóbal Montoro en su plató de La Sexta. La periodista quiso que su invitado viera y valorara unas imágenes del encuentro que tuvieron Rajoy y Felipe González en el Foro de La Toja en el que hablaron de la supuesta bajada de impuestos que había anunciado el exministro de Hacienda y que nunca llevó a cabo.

"Como decía Churchill, la mejor dieta para un político es comerse sus propias palabras", dijo el mandatario del Partido Popular en unas declaraciones en las que Montoro, con sentido del humor, aseguró no reconocerse. Y es que, según afirma el exdiputado, "en contra de lo que reza la leyenda urbana", no hay ningún vídeo ni titular suyo anunciando una bajada de impuestos en 2011.

En cambio, Montoro sí quiso hacer autocrítica y recordó que había prometido no subir el IVA, algo que finalmente sí realizó durante el Gobierno de Mariano Rajoy: "Dije cosas como que no íbamos a subir el IVA, y tuve que ser el ministro de Hacienda que subiera el IVA, cosa que me sigue doliendo", confesó el jienense.

"En política te tienes que tragar tus propias palabras, pero no exactamente esas [de las que hablaba Rajoy]. Tú no puedes falsear la realidad económica que está viviendo tu país, ni prometer imposibles como es ese de bajar los impuestos en 2011 cuando sabíamos que iba a haber un déficit público pavoroso", se justificó el político.