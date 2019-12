Frank Cuesta la lía al burlarse a Greta Thumberg: "No vais a ver a este bicho recogiendo mierda" Ecoteuve.es 2/12/2019 - 11:08 0 Comentarios

El herpetólogo parodia a la joven activista sueca ante el inicio de la Cumbre del Clima en Madrid

Frank Cuesta ha incenciado las redes sociales con su parodia a Greta Thunberg, la joven activista sueca que está cruzando el Atlántico a bordo de un catamarán para llegar a la Cumbre del Clima 2019 que se celebra en Madrid esta semana.

El herpetólogo se burla de la joven en un vídeo publicado este sábado en YouTube titulado Los 5 bichos más raros que he tocado (tercera parte). "El primero es peligrosísimo", empieza diciendo describiendo al "Gretus Amargatus".

Cuesta aparece caracterizado como Greta con una peluca con trenzas, un vestido hecho de un saco de color verde y un flotador. "How You Dare? (¿Cómo os atrevéis?)", grita en repetidas ocasiones haciendo alusión a la frase que utilizó en el discurso que hizo en la ONU en septiembre.

Frank Cuesta, de Greta Thumberg: "No se sabe si su mordedura tiene veneno"

"Es un animal que os podéis encontrar en cualquier evento sobre el cambio climático, en cualquier reunión internacional, cualquier sitio donde se mueva mucha pasta y la familia pueda sacar lo que pueda", dice.

"No vais a ver a este bicho recogiendo mierda, ni limpiando, ni investigando, ni estudiando para poder ayudar al cambio climático... No", dice. "Va a estar siempre en botes que no usan gasolina, pero con un bote a un lado y otro al otro por protección, y un helicóptero para que no le pase nada cuando atraviesa el Atlántico", continúa para añadir luego: "Todavía no se sabe si la mordedura tiene veneno".