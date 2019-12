La confesión sexual de Susi Caramelo a Pedro Alonso ('La Casa de Papel'): "Me masturbaba pensando en ti" Ecoteuve.es 13:00 - 2/12/2019 0 Comentarios

La reportera sonroja al actor que da vida a Berlín en la serie de Netflix

Susi Caramelo, la viral reportera de Las Que Faltaban, se trasladó la pasada semana al Teatro Real para realizar un nuevo reportaje desde la entrega de los premios Personaje del Año de Vanity Fair. Isabel Preysler, Antonia Dell'Atte, Antonio Banderas o Pedro Alonso fueron algunos de los rostros que hablaron con la cómica en la alfombra roja previa al evento.

Con el actor que da vida a Berlín en La Casa de Papel protagonizó Caramelo uno de los momentos más desternillantes de la pieza. "¿Sabes que estaba enamoradísima de ti cuando era pequeña por la peli que hiciste en la que te enamorabas de una gitana?", le preguntó al intérprete.

Lea también: El pasado oculto de Susi Caramelo: concursó hace 12 años en el '¡Allá tú!' de Jesús Vázquez en Telecinco

"¡Alma gitana!", respondió Alonso. "Estabas buenísimo, me tenías tó' loca, yo me masturbaba pensando en ti de niña", le soltó ante las risas del actor. "Lo hacía contigo y con David Summers de Los Hombres G", confesó al tiempo que Pedro Alonso afirmaba "no saber bien cómo tomarse la mezcla".

Finalmente, la reportera se despidió del actor con dos besos: "¡Gracias por mis primeras pajas!", le espetó en un gesto al que Alonso respondió con humor. "¡Que no sean las últimas!".