"No me gusta que me intenten humillar y ridiculizar": Ylenia protagoniza un encontronazo con Emma García Ecoteuve.es 1/12/2019 - 18:11 0 Comentarios

La colaboradora no encaja bien las bromas sobre el supuesto rechazo de Gianmarco

Gianmarco explicó en Sábado Deluxe que había rechazado a una chica de Mediaset y, aunque no se dijeron nombres, todo apuntaba a Ylenia. Los colaboradores de Viva la vida, con Emma García incluida, bromearon con la joven. "Se ha sobrado diciendo que me rechazó".

A Ylenia no le gustó el tono que Viva la vida utilizó con el asunto y tuvo un encontronazo con la presentadora del espacio. "Eso de que me intenten humillar y ridiculizar no lo llevo bien, me he sentido atacada".

"Si lo estás diciendo por le vacile que hemos tenido te puedo asegurar que tienes un mal concepto de mi porque yo soy la persona que menos puede humillar porque tengo respeto absoluto por todos. Otra cosas es que eche humor a situación que no tienen más seriedad", le explicó Emma García.

Lea también: El comentario de Berín Osborne nada más ver a Emma García: "Igual me denuncias"

Ylenia estaba especialmente molesta con el tono empleado por Kiko Jiménez, pero a Emma García no le gustó que su colaboradora se tomara tan en serio las bromas. "¿Sabes qué me molesta a mí? Que intentemos hacer humor, reírnos todos de todos y saltes así. He ido ha sentarme a tu lado para preguntarte que te pasaba y has pasado de mí. Si nos ponemos susceptibles, nos ponemos todos".