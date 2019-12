Duras críticas a 'GH' de los colaboradores de 'La Sexta Noche' por el 'caso Carlota': "Aberrante", "humillación", "doble violación" Ecoteuve.es 1/12/2019 - 10:31 2 Comentarios

Iñaki López recuerda a Mediaset que todos los medios, no solo Atresmedia, hablan de la polémica

La Sexta Noche dedicó uno de sus tramos de este sábado a debatir sobre el caso del supuesto abuso sexual a Carlota Prado, ocurrido en la casa de Gran Hermano (Telecinco) hace dos años.

El programa recordó los hechos con una introducción en la que Verónica Sánz aparecía con una sala de control de fondo, reproduciendo una de las imágenes más características de GH. En algunos monitores se podía leer: "Carlota dijo no".

Los colaboradores del programa opinaron sobre el asunto. La más beligerante fue Elisa Beni. "Yo creo que es violación", apuntó desde el principio. "Hay dudas sobre si hay un delito de omisión del deber socorro de las personas que lo están viendo por las cámaras. Hay trampillas para entrar, aunque yo no he visto GH en mi vida y no pienso hacerlo", recordó la colaboradora, que también apuntó a un posible "delito de trato denigrante", por enseñar el vídeo del supuesto abuso sexual a Carlota Prado: "Creo que estaba editado, no eran brutos. Se le enseña sin advertirle, estaba sola y sin psicólogo".

El programa reprodujo las imágenes de Carlota en el confesionario después de ver lo que había ocurrido la noche anterior. José Luis Roig se quejó duramente de las formas usadas por el programa para contar a la concursante lo que había sucedido: "Me parece una doble violación: la física y la moral integral de la persona. No dejarla salir y tener que enfrentarse sola a una situación que desconocía en un principio". "Y luego la manera sutil de pedir que no salga de aquí mientras lo graban es esperpéntico y aberrante", continuó el periodista. "El programa tendría que hacer una reflexión seria". Angel Antonio Herrera, también presente en La Sexta Noche, recordó que "la productora denunció el caso".

Elisa Beni: "¿Hasta dónde llega el dinero y el espectáculo?"

La Sexta Noche recordó el comunicado que Zeppelin (productora de GH) hizo público esta semana y también el de Mediaset, que acusaba a Atresmedia de "avivar" una "campaña de desprestigio". "No son solo cadenas de esta empresa sino otros medios. Además hay un procedimiento judicial abierto", recordó Iñaki López.

"No se puede pedir disculpas por que estén violando a una tía delante de tus narices y no hacer nada", se quejó Beni, sobre el comunicado de Zeppelin -en el de Mediaset no se hacía autocrítica-. "¿Hasta dónde llega el dinero y el espectáculo? Si hacemos un sacrificio humano aquí igual subimos diez puntos de audiencia. ¿Pero se pueden hacer sacrificios humanos en la televisión?", se preguntó. "El programa Gran Hermano es un formato que fue discutido desde el principio. Nunca ha sido un experimento sociológico como lo vendieron, sino basura que mueve las emociones de la gente".

María Claver dio otro punto de vista sobre los trabajadores que esa noche estaban en la casa de GH respecto a lo que veían por las cámaras. "¿Puede ser que estuvieran cubiertos con un edredón y que no fuese tan evidente determinar lo que en realidad estaba pasando? Esa es mi pregunta".

Antonio Maestre también fue muy crítico con el asunto y, sobre todo, con las formas que el Súper usó para comunicar a Carlota lo que había sucedido. "Esa persona tenía un poder y lo usó de manera cruel, humillando".

Por otra parte, Maestre afirmó que ver las imágenes de Carlota en el confesionario [La Sexta oculta su rostro] "me perturba". "Ver esto ahora aquí no me gusta. Es la espectacularización del sufrimiento. Esta chica tampoco tiene por qué seguir viendo cómo su sufrimiento es consumido por todos".