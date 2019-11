La impactante reacción de una chica en 'First Dates' al saber que cena con un votante de Santiago Abascal: "¿Eres de Vox?" Ecoteuve.es 30/11/2019 - 11:13 0 Comentarios

Los comensales discutieron sobre los postulados ideológicos de este partido

La política y el amor no suelen ser buenos amigos y eso se demuestra a diario en First Dates. Esta vez volvió a echar por tierra una cita. "No tenemos nada que ver", dijo uno de los comensales después de hablar de sus ideologías.

Araceli preguntó a Salvador quién era su político favorito. "Santiago Abascal", respondió rotundamente. "¡Júrame eso!¿Eres de Vox?", estalló ella. "¿Qué me estás contando?". "Es bueno", apuntó Salvador. "¿Estando en Vox es bueno? No hablemos, que me enciendo", continuó Araceli, que prefería al PSOE.

La chica le reprochó alguno de los pilares ideológicos de Vox, como su oposición al aborto. "¿Por qué no puede abortar una chica?", apuntó. "Yo no veo bien que aborte cuatro veces", argumentó él. "Tiene que tener más cuidado, porque es dinero del Estado".

"¿Por qué tienes que prohibir tú a nadie que se case?"

Salvador también estaba en contra del matrimonio homosexual. "¿Pero por qué tienes que prohibir tú a nadie que se case? ¿Por qué un chico no se puede casar con otro chico? ¿No queremos igualdad para todos?", continuó ella. "En eso sí te doy la razón". En cualquier caso, la cita fracasó y no hubo segunda quedada.