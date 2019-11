¿Giro definitivo al culebrón de Adara?: una mujer dice tener una relación con Hugo Sierra Ecoteuve.es 19:48 - 29/11/2019 0 Comentarios

Kiko Hernández informa en 'Sálvame' del sorprendente mensaje que ha recibido

El culebrón de Adara Molinero podría dar un giro de 360º de confirmarse lo que ha contado Kiko Hernández este viernes en Sálvame. La concursante rompió su silencio en GH VIP sobre sus sentimientos hacia Hugo y Gianmarco tras la visita de su padre.

Al parecer, una mujer ha escrito al colaborador de Telecinco informando de su "relación con Hugo". "Hemos pasado dos noches juntos", afirma esta tercera persona a Hernández a través de un mensaje que dice tener "1.000 fotos" como prueba.

Sin embargo, según este testimonio, Hugo quiere que no se sepa nada "porque quiere hablar con Adara cuando salga". La historia no acaba aquí porque el marido de la concursante de GH VIP podría haberle regalado los oídos diciendo que "me puedo quedar con el local de uñas para que montase una peluquería". [VÍDEO]

Sin embargo, ha habido quien ha puesto en duda este sorprendente relato. Uno de los colaboradores que no se lo ha creído ha sido Gustavo González, que asegura que Hugo lleva una "vida monacal" y que "vive por y para su hijo".