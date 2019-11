"No la ha mamado bien": Chicote alucina con el chupito estrella del restaurante que intentó salvar Ecoteuve.es 17:36 - 29/11/2019 0 Comentarios

El cocinero probó la bebida más famosa de la Taberna Lolailo en 'Pesadilla en la cocina'

Alberto Chicote y Pesadilla en la Cocina viajó a Valencia este jueves para salvar la taberna Lolailo, un restaurante con motivos andaluces que vivía una "caída en picado" a pesar de "su ambiente de cachondeo".

En la primera impresión, el cocinero pudo comprobar las deficiencias del local: "Todo en este restaurante es precario. Ni siquiera parece un restaurante. El espacio es rudimentario, la comida es rudimentaria y parece que yo soy cáncer y no caigo bien".

Para intentar recuperar la confianza del Chicote Mara, la propietaria, y su prima María José, sirvieron al chef su bebida más famosa: "Te traigo el chupito estrella del Lolailo, La mamadita. La palabra lo dice, hay que mamarla", le dijo a al cocinero, totalmente perplejo.

Chicote aceptó, aunque poco convencido, a tomarse el chupito: "Es un auténtico latigazo". "Hay que meter la lengua que si no, no es mamadita", recomendó María José.

Minutos más tarde, Mara consiguió que el cocinero se sincerara sobre la 'creación' de su compañera: "¿No me digas que no te ha gustado 'La mamadita' de mi prima?". "Dicho así no te voy a responder que sí en la vida", respondió Chicote a lo que ella espetó: "No la ha mamado bien". Finalmente, la visita de Chicote no salvó a la Taberna Lolailo, que cerró un tiempo después.