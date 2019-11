Cómo ver en directo por televisión el sorteo de la Eurocopa 2020 Ecoteuve.es 17:01 - 29/11/2019 0 Comentarios

El evento tendrá lugar en el Romexpo de Bucarest a partir de las 18.00

El Romexpo de Bucarest acoge este sábado, 30 de noviembre, el sorteo de la fase final de la UEFA Euro 2020. En él se conocerá, a partir de las 18.00, los rivales de la Selección Española en la próxima Eurocopa.

El sorteo podrá seguirse en directo en Deportes Cuatro, con un equipo encabezado por Manu Carreño y formado por José Antonio Camacho, Kiko Hernández, Pablo Pinto y Ricardo Reyes, este último desde la capital rumana.

Tras el sorteo, el especial de Cuatro se centrará en analizar las combinaciones de los equipos y las selecciones que se enfrentarán a España, así como las primeras impresiones del seleccionador Luis Enrique y del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, ambos presentes en Bucarest.

20 selecciones ya tienen garantizada su presencia en el campeonato. Las cuatro restantes se decidirán en un play off de repesca que disputarán 16 selecciones. Así están distribuidos los bombos del sorteo:

Bombo 1: Bélgica, Italia (anfitriona), Inglaterra (anfitriona), Alemania (anfitriona), España (anfitriona), Ucrania

Bombo 2: Francia, Polonia, Suiza, Croacia, Holanda (anfitriona), Rusia (anfitriona),

Bombo 3: Portugal, Turquía, Dinamarca (anfitriona), Austria, Suecia, República Checa

Bombo 4: Gales, Finlandia, ganador del play off A, ganador del play off B, ganador del play off C, ganador del play off D.