El aplaudido sketch de 'Polònia' contra Ortega Smith por negar la violencia machista: "¿Verdad que jode?"

El programa de TV3 realiza una original parodia para criticar al líder de Vox

En su entrega de este jueves 28 de noviembre, Polònia dedicó un sketch a mostrar cómo el secretario general de Vox y portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, acabó desesperado en una situación tan corriente como pedir un cruasán de chocolate en un bar.

En el mes de marzo, en pleno juicio por el procès catalán, el programa de TV3 ofreció un sketch en el que ironizaba con el juez Marchena llegando a un bar y pidiendo un cruasán. Todo ello, para defender que no podía haber delito de rebelión si no había habido violencia.

Esta vez, el espacio satírico de la televisión pública catalana repitió la misma metáfora para referirse a la negativa de la violencia machista que hace Vox, en especial Javier Ortega Smith.

En la parodia, cuando el político llega al bar y observa la barra repleta de cruasanes de chocolate, se decide a pedir uno de ellos. El camarero, tras ver quien es, le dice que no tiene ninguno. Así que Ortega Smith levanta a una mujer, que estaba tomándose un café, y le pregunta por la bollería. "Si, claro que veo cruasanes", responde.

Pero el camarero no da su respuesta por válida: "No me fío, porque es una mujer. Y a veces las mujeres se inventan las cosas", dice en referencia a cómo Vox se enfrenta a la ley de violencia de género.

Acto seguido, se acerca a la cocina y en lugar de darle un cruasán, le acerca un donut que Ortega rechaza. "¡Pero cómo puedes discriminarlo de esa manera! También es bollería", responde al político.

Finalmente, aunque Ortega Smith le dice que hay más cruasanes porque la gente relaciona el desayuno con ellos y no con los donuts, el camarero le insiste en que es discriminatorio porque ambos son similares. En este momento es cuando el portavoz de VOX se enfada: "No entiendo cómo es usted tan miserable de negar que hay cruasanes de chocolate cuando tiene cientos".

El camarero se da la vuelta y le responde: "Y yo no entiendo cómo puede ser tan miserable de negar la violencia machista, cuando tenemos centenares de mujeres maltratadas. ¿Verdad que jode?", sentencia el sketch.