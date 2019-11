Ana Rosa explota contra Kiko Jiménez por su circo con el pijama de Gloria Camila: "¡Qué poca hombría!" Ecoteuve.es 29/11/2019 - 15:13 0 Comentarios

La presentadora condena el gesto del andaluz en 'GH VIP' con Rocío Flores

Ana Rosa Quintana ha cargado duramente este viernes contra Kiko Jiménez por la broma de mal gusto que hizo a Rocío Flores en la última gala de Gran Hermano VIP. La presentadora criticó al exconcursante después de que hiciera entrega a la hija de Antonio David del famoso pijama de su tía Gloria Camila .

Este jueves, después de que el Maestro Joao diera a Rocío Flores el pañuelo que le había regalado al vidente Rocío Jurado durante uno de sus conciertos, Kiko se puso en pie para anunciar que él también tenía algo para su compañera.

El joven cogió entonces una bolsa que contenía el pijama de su exnovia Gloria Camila, el que utilizó Sofía Suescun para el vídeo de presentación de Kiko en un gesto de provocación a la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano. No obstante, como era de esperar, Rocío Flores rechazó el obsequio condenando su falta de educación.

Ana Rosa Quintana critica la "poca hombría" de Kiko

Ana Rosa Quintana se ha mostrado muy dura con Kiko Jiménez: "A mí me parece de una mala educación, de una grosería, de una cosa horrorosa y de una poca hombría presumir de eso", empezó diciendo al tiempo que recriminaba las risas de su compañero Miguel Ángel Nicolás.

"Puedo estar de acuerdo contigo, pero me hizo gracia. No me lo esperaba y me veo a Kiko haciendo ese acting después de lo del pañuelo que era otro teatrillo. No me lo esperaba. Y ya lo dijo: si trae el pañuelo, yo traigo el pijama", aseguró el colaborador. "Hay una diferencia muy grande", apostilló la presentadora.