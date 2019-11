El último mensaje de Rocío Jurado a Antonio David antes de morir: "Sé que mis nietos van a estar bien cuidados" Ecoteuve.es 29/11/2019 - 11:21 0 Comentarios

El concursante de 'GH VIP' desveló las palabras que le trasladó la más grande

Gran Hermano VIP vivió este jueves una de las galas más intensas de lo que va de edición. Tras la emotiva despedida de Jorge Javier antes de pasar por quirófano, y la visita del padre Adara con la concursante confesando sus sentimientos hacia Hugo y Gianmarco, Antonio David fue expulsado y llegó a un plató en el que tenía muchas cuentas pendientes.

Allí, el presentador le informó de que, hacía unas horas, el Maestro Joao le había hecho entrega a su hija de un pañuelo que el vidente guardaba de Rocío Jurado. La semana pasada, Rocío Flores Carrasco confesaba que tenía en su poder nada que le recordara a su abuela y el adivino le prometió que le haría entrega del objeto que la cantante le había regalado durante uno de sus conciertos.

Antonio David Flores cogió el pañuelo y se quedó en shock al olerlo y darse cuenta de que aún guardaba el aroma del perfume de la más grande. El exmarido de Rocíito cogió el pañueño y se lo puso en el bolsillo de su chaqueta 'en homenaje' a la que fuera su suegra.

"¿Te acuerdas mucho de ella?", le preguntó Jorge Javier. "Ha habido momentos en los que sí. Tampoco es que fuera todos los días, pero sí que a veces mi cabeza se iba fuera, me venían recuerdos y estaba muy preocupado por mi hija", empezó diciendo el exguardia civil. "Pero sé que tiene mucha raza. Ha salido a mi padre y a sus abuelos maternos", reconoció el concursante.

Antonio David aseguró que, probablemente, Rocío Jurado hubiera seguido su paso por GH VIP si siguiera viva. "Tampoco lo hice tan mal con ella. Me equivoqué en algunas cosas, como ella se equivocó conmigo. Pero era algo normal, ella defendía a su hija si le hacían daño", afirmó el andaluz confirmando que acabó "bien" con la cantante.

"Hubo una época en la que hubo mal rollo, pero luego Amador me llamó por teléfono y me trasladó unas palabras suyas que con eso quedó todo claro. Me dijo: 'A mi hermana le quedan pocos días, me ha hablado de ti y me ha dicho que se va tranquila porque sabe que sus nietos van a estar cuidados", dijo entre lágrimas Antonio David.