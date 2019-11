La reacción de una comensal al saber que su cita de 'First Dates' es "poliamorosa": "Tengo dos relaciones a la vez" Ecoteuve.es 29/11/2019 - 11:05 0 Comentarios

"No sé si nos podríamos definir como pareja o no", explicó Sofía a Lidia Torrent

First Dates continuó recibiendo solteros en busca del amor este jueves. Una de sus protagonistas fue Sofía, una chica a la que su entorno le dice que es un "poco unicorcio" porque "me paso el día repartiendo purpurina y colores; me gusta que todo el mundo brille mucho".

Esta ayudante de cocina de 26 años contó a Lidia Torrent que está empezando a tener "relaciones abiertas" y está introduciéndose en el poliamor. "Tengo alguna relación especial por ahí, no sé si nos podríamos definir como pareja o no, pero es verdad que me relaciono con dos personitas que son bastante importantes para mí, pero no viven ahora mismo en Madrid", explicó.

"Me considero una persona muy sexual porque lo considero un medio de expresión y de conexión con otras personas, pero busco otro tipo de relaciones en las cuales huyamos de la genitalidad y el sexo normativo. Me gustaría practicar tantra", dijo a cámara.

El programa la emparejó con Belén, una estudiante de ingeniería naval de Barcelona. "Me ha parecido un poco pijilla, pero muy guapa. Lo que pasa es que a mí el físico no me importa demasiado", opinó Sofía.

El tema del poliamor salió durante la cena. "Me considero bisexual, pero si tuviera que decir en porcentaje, salgo más con chicas", dijo Belén que afirmó venir de una "familia muy creyente": "Cuando era pequeña rezaba todas las noches, así que aceptarme a mí misma me costó".

"Quedo con chicas que son heterocuriosas. Me parece fenomenal que la gente quiera experimentar y que se abra. Que estén dispuestos y dispuestas a vivir experiencias con personas de su mismo sexo, me parece fantástico", continúo.

Fue entonces cuando Sofía le explicó que es "poliamorosa" y que "ahora mismo" tiene relaciones con "dos personas": "No sé si somos pareja o no, porque no sabría muy bien definir lo que está pasando". "¡Qué fuerte!", exclamó su compañera de velada.

Sin embargo, la barcelonesa fue sincera y afirmó que no estaba buscando eso: "Me parece fantástico el poliamor, pero para mí, en este momento de mi vida, no. No estoy preparada. Lo que necesito es alguien que esté de manera estable y una pareja tradicional. No estoy como para experimentar".

"Yo puedo estar quedando, tomar una birra, tener sexo, algo más banal... pero me doy valor a mí misma y lo que tengo aquí dentro [su corazón] es grande. Y no se lo quiero dar a cualquiera. Si ya tengo miedo dárselo a una persona, no me quiero imaginar dárselo a muchas", zanjó Belén.