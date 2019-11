Arkano: la verdad detrás de su vídeo ebrio con una chica desnuda en la cama Ecoteuve.es 29/11/2019 - 10:40 | 10:56 - 29/11/19 0 Comentarios

El asesor de 'La Voz Kids', duramente criticado por grabar a una joven mientras 'dormía'

Arkano se colocó este jueves una vez más en el centro de la polémica. El rapero provocó una gran ola de críticas después de colgar en su cuenta oficial de Instagram varios vídeos en los que aparecía borracho, botella en mano, grabando a una mujer desnuda que descansaba en su cama.

El asesor de Melendi en La Voz Kids compartía estas imágenes en sus stories dirigiéndose a un amigo: "Jony tío, la que se ha liado. Vas a flipar. Te lo dije, te lo dije", afirmaba exaltado Arkano antes de morder una de las nalgas de la joven. Pasados unos minutos, el cantante eliminaba los vídeos de su cuenta como si se hubiera equivocado al hacer públicos unos documentos que pensaba enviar por privado.

Lea también: Arkano responde a las duras críticas por "ridiculizar" el rap en La Voz Kids

Enseguida, las redes sociales se llenaron de críticas negativas hacia el rapero por su teórica hipocresía al haber sido durante años abanderado del feminismo. Tras el revuelo, Arkano publicaba un nuevo mensaje en el que lejos de disculparse, se reafirmaba.

"La semana pasada fui 'trending topic' por no ser 'rapero' y esta semana me tiráis por serlo demasiado. ¿Sabéis qué? No tengo tiempo para tanta tontería, estoy celebrando a gusto, coño", dijo en referencia a la polémica generada por lo ocurrido con Melendi y Bisbal en el plató de La Voz Kids. Varios artistas y amantes de este género cargaron contra Arkano por permitir que se estereotipara el rap ante tantos millones de espectadores.

JAJAJAJAJA pero bueno Arkano pic.twitter.com/QydzE3ByAn — Hugo (@HugoRap719) November 28, 2019

La verdad detrás del polémico vídeo de Arkano

Después de varias horas, Arkano lanzó un nuevo mensaje en Twitter con el que explicaba la verdad detrás de su vídeo: era una campaña de marketing para promocionar su nueva canción. "Lo he intentado pero... no me sale", escribió el artista publicando su nuevo (y reivindicativo) tema.

Lo he intentado... pero NO ME SALEhttps://t.co/3ORKeurWCU — Arkano (@SmoothArkano) November 28, 2019

"Sigo siendo 'Trending topic' por la liada de los últimos días. Parecía que se me había ido la cabeza y que me había dado al dinero", ha señalado este viernes en sus redes. "Para quien no lo haya entendido, esto era el previo al single de mi nuevo proyecto. Con él, busco que se reflexione sobre los valores del éxito, aquello que nos dicen que tenemos que lograr para triunfar. He leído que decían que era un abuso sexual, que me retiraban del jurado de la Batalla de Gallos, pero es todo mentira", ha sentenciado.

Finalmente, Arkano ha querido responder también a aquellos que han criticado al rapero por lo que consideran una desafortunada campaña de marketing: "A los que no les parece bien que me grabé con Irene, la storie más polémica en la que salía como ciego mordiéndole el culo, precisamente esa es una de las partes centrales del mensaje", empieza diciendo.

"Cuando hablo de los valores del éxito heredados, hablo de cuando nos hacen ver a las mujeres como objetos, como trofeos a conseguir y a lucir delante de los colegas. Esto forma parte del mensaje. Hay gente que no está de acuerdo, que piensa que estoy cayendo en eso cuando es justo lo contrario. Todo esto, llámalo perfomance, llámalo obra, tenía este mensaje como una de las partes centrales", concluye.