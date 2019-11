Adara rompe su silencio en 'GH VIP' sobre sus sentimientos hacia Hugo y Gianmarco: "No era feliz" Ecoteuve.es 29/11/2019 - 1:17 | 02:04 - 29/11/19 0 Comentarios

El padre de la concursante le informó de sus pilldas con Joao en el confesionario

La joven confiesa a Jorge Javier que "no sabe" si está enamorada de Gianmarco

La madrileña se cuela en una final de mujeres tras la expulsión de Antonio David

Adara Molinero ha vivido este jueves una gran liberación en GH VIP. La concursante recibió la visita de su padre, que le informó al fin de que las conversaciones con Joao en el confesionario en las que desvelaba la cara oculta de su relación con Hugo y de sus incipientes sentimientos de amor hacia Gianmarco se habían escuchado fuera de la casa.

"Lo estás haciendo genial, pero tienes un único problema, que todo lo que dices por aquí [señalando al micrófono] se oye, todo", le ha contado Jesús mientras su hija rompía a llorar. "Todo está controlado fuera, pero tienes que aclararte con lo que sientes para que alguna parte del público te entienda", le aconsejó al tiempo que ella se derrumbaba.

Lea también: La emotiva despedida de Jorge Javier en GH VIP que dejó destrozada a Mila Ximénez: "Me tienen que operar"

"No quiero hacer daño a nadie", repitió varias veces Adara, que se vio obligada a explicar lo que sentía. "No he podido controlar mis sentimientos pero no quería hacer daño a nadie", dijo en referencia a Hugo, el padre de su hijo. "Yo no he querido hacerle daño", quiso dejar claro explicando los motivos por los que no ha terminado de ser claro.

"Hugo me ha dicho que te mande un beso, tranquila", le dijo el padre al tiempo que le contaba que era su madre y no Hugo quien la estaba defendiendo en plató. "Lo puedes entender", le dejó caer Jesús antes de que Jorge Javier interviniera para preguntarle a Adara si está enamorada de Gianmarco. "No lo sé", aseguró entre lágrimas la madrileña antes de aclarar cómo era realmente su relación con Hugo: "No he sido feliz con él".

Finalmente, Adara acudió a la sala de expulsión, donde se encontró con Antonio David. La joven le contó lo ocurrido y acto seguido, Jorge Javier anunció que había llegado el momento de conocer el veredicto de la audiencia. El público decidió finalmente que fuera Antonio David el que tuviera que abandonar la casa a las puertas de la final.