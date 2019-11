La emotiva despedida de Jorge Javier en 'GH VIP' que dejó destrozada a Mila Ximénez: "Me tienen que operar" Ecoteuve.es 28/11/2019 - 23:40 | 02:04 - 29/11/19 0 Comentarios

Carlos Sobera presentará el 'Límite 48 Horas' y Jordi González las galas

En plena polémica por la retirada de anunciantes, Jorge Javier Vázquez se ha despedido este de GH VIP, ya que tendrá que ser operado la semana que viene en una nueva intervención relacionada con el ictus que sufrió el pasado mes de marzo. El presentador ha anunciado que intentará regresar para la final pero que dependerá de su evolución tras pasar por quirófano.

Jorge Javier ha asegurado que Jordi González hará doblete presentando como hasta ahora el debate de los domingos y también las galas de los jueves, mientras que Carlos Sobera quedará a cargo del Límite 48 Horas de la noche de los martes. El presentador de Baracaldo ya condujo el Tierra de Nadie de Supervivientes 2019 con una gran aceptación por parte de los espectadores.

Los concursantes han conocido la noticia durante una de las primeras conexiones de Jorge Javier con la casa. "No estaré en las próximas semanas, me tienen que operar, pero ojalá pueda estar con vosotros en la final. Quiero daros las gracias por esta edición histórica, os seguiré viendo desde casa, gracias por todo", afirmó el catalán al tiempo que Mila Ximénez, ajena al contratiempo que ha sufrido su mejor amigo, rompía a llorar desconsolada.

"Es algo programado y en principio no tiene tanta importancia como la primera. Mila, te quiero tranquilizar, no te preocupes, a ver qué pasa. No sé cuando nos veremos, pero tranquila", le dijo a la tertuliana, que se quedó muy preocupada por su amigo y compañero de Sálvame.