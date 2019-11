Un trabajo de David Beriain, elegido como uno de los mejores documentales del mundo EFE 28/11/2019 - 20:22 0 Comentarios

'Clandestino, nominado a mejor programa de actualidad en los RealScreen

La serie documental Clandestino, del periodista David Beriain, que analiza el comportamiento de las sociedades a través de sus reportajes de investigación, es uno de los cuatro nominados a mejor programa de actualidad del mundo en los premios RealScreen.

En concreto, la distinción es por el episodio "El Negocio del Secuestro en Venezuela" en el que el periodista entrevistó a 4 bandas de secuestradores y entró en una cárcel desde la que los propios presos ordenaban secuestros, ha informado la productora del programa, 93 metros.

En esta edición de los premios Realscreen, que reconocen a los mejores formatos de todo el mundo en las categorías de reality, documental y factual, Clandestino comparte nominación con At the heart of Gold inside the USA Gymnastic Scandal (HBO), Period. End of Sentence (Netflix), y Surviving R. Kelly (Lifetime).

La primera temporada de la serie ya fue nominada a estos mismos premios en 2016. En aquella ocasión fue por el documental "La Colombia de las FARC".