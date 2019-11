Un cerdo gigante ataca a un reportero durante una conexión en directo: "¡Me está mordiendo!"

Increíble, pero cierto. Un cerdo gigante intentó morder a un reportero mientras realizaba una conexión en directo en la televisión griega informando sobre las inundaciones que está sufriendo el país heleno durante los últimos días.

El periodista Lazos Mantikos intentó dar la última hora en el programa Good morning Greece, del canal de noticias ANT1, pero el animal empezó a perseguirle allá donde él daba un paso en mitad de una carretera anegada por el agua.

Lea también: Susto en 'Sálvame': Paz Padilla 'se desmaya' tras un forcejeo con Kiko Hernández

"Buenos días, tenemos un problema", saludó. Mientras tanto, sus compañeros en plató no pudieron contener la risa mientras veían a su compañero en serios apuros.

"Tenemos una cerda aquí que nos ha estado persiguiendo desde esta mañana", dijo el comunicador mientras intentaba zafarse. "Lamento poder quedarme quieto porque me está mordiendo...¡Me está mordiendo!".

Greek journo pestered by a pig while reporting on the recent floods in #Kinetta #Greece #tv #bloopers #ant1tv #Ant1news pic.twitter.com/vsLBdlWCMB