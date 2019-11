Hugo Sierra no visitará a Adara en 'GH VIP': "Si quiere dinero, que se vaya a otro sitio" Ecoteuve.es 17:00 - 28/11/2019 0 Comentarios

¿Puso precio el uruguayo a su visita a la casa de Guadalix de la Sierra?

La posible visita de Hugo Sierra a Adara en GH VIP 7 está dando mucho que hablar. Desde hace unas semanas se rumorea que podría ir a la casa más famosa de la televisión para tener una conversación con la madrileña tras su relación con Gianmarco.

Todo parecía que el marido de la madrileña se desplazaría hasta Guadalix de la Sierra dado a que Mediaset informó a última hora de la tarde de este miércoles que tanto Adara como Antonio David, los dos nominados, recibirían la visita de un familia.

Finalmente, Hugo habría rechazo la oferta de Zeppelin, como ha asegurado Pepe del Real en El programa de Ana Rosa: "Ayer por la noche nos decían que Hugo ha declinado la invitación. Al parecer no tiene la intención de exponer ciertas cuestiones acerca de su pareja en el reality. Lo que no sabemos es si lo hará en alguna revista".

Además, el colaborador ha asegurado que Hugo tiene "un bombazo" y que no quiere "desvelarlo en la casa". "Me da la sensación de que Adara se va a quedar compuesta y sin pareja", ha continuado.

Adara recibirá la visita de su padre en 'GH VIP 7'

Ante el 'no' de Hugo a subir a Guadalix, Adara recibirá a su padre antes de conocer si es expulsada. "A Hugo no se le espera y no creo que esté esta noche allí", ha dicho Pepe del Real.

Joaquín Prat ha preguntado directamente al colaborador si el uruguayo había pedido dinero para poder ver a Adara en directo. "Si Hugo quiere cobrar tendrá que hacerlo en otro sitio. Lo que está claro es que parece que le interesa mucho más el dinero que reconciliarse con su pareja y madre de su hijo", ha respondido Del Real.