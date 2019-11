Sale a la luz la conversación entre Carlota y José María tras ser expulsado de 'GH' Ecoteuve.es 28/11/2019 - 13:16 0 Comentarios

La concursante pidió ver a su compañero tras ser apartado del reality

Carlota Prado, concursante de GH Revolution que sufrió una presunta agresión sexual de manos de José María, el que era su pareja durante el programa, pidió ver a su compañero una vez este fue expulsado del reality. Tras ponerle en el confesionario las imágenes de lo ocurrido la noche anterior, el programa reunió a los dos participantes en una sala anexa a la casa de Guadalix de la Sierra.

"Me lo pusieron delante", aseguró Carlota Prado en unas declaraciones ante la jueza que ha desvelado La Sexta. La joven afirma que José María le pidió en ese momento que se sentase a su lado. "A él no le enseñaron las imágenes, me las enseñaron a mí y yo lo pedí expresamente. Pilar Blasco [CEO de Endemol Shine Iberia, matriz de Zeppelin, la productora de Gran Hermano] me dijo que no hacía falta, que él sabía lo que había hecho porque sólo había tomado un chupito, él estaba totalmente lúcido", explicó.

Carlota Prado aseguró ante la jueza que, en un primer momento, José María negó saber qué estaba pasando: "El problema es que él me lo admitió a mi cara", recuerda la concursante. "Te estoy dando la oportunidad de que me digas tú qué es lo que ha pasado", insistió antes de que empezara a perder los nervios. "Evidentemente mi vergüenza hizo que estallara y le dijera, esto, esto, esto... él dice que pensaba que estaba despierta y yo le digo '¿cómo puedes decir eso si hace un rato me has dicho que estaba K.O.?' Y me dice, 'bueno, es que solamente fue un segundo'", relató.

La versión de José María dista de la de Carlota

La joven explica que después de esas duras palabras, las personas del equipo presentes en la sala "se tuvieron que poner en medio". Acto seguido y cuando se disponía a abandonar la habitación, Carlota afirma que "de repente se asustó" por una idea que le vino a la mente. "¿La eyaculación? ¿Qué ha pasado? Me empiezo a preocupar, ¿cuál ha sido el final?", dice que pensó antes de volver a la estancia.

"Abrí la puerta donde estaba él y le digo '¿dónde te has corrido?'. Me dice 'no, no me ha dado tiempo. No llegué a correrme porque el súper habló o algo así'", aseguró Carlota desvelando que tras esas palabras, abandonó definitivamente la sala en la que se encontraba José María.

El murciano, por su parte, dio una versión mucho más breve de lo ocurrido: "Es que no entendía nada. Yo estaba en estado de shock. Todo el mundo me miraba como si fura el lobo. Recuerdo que ella entró con cara enfadada... 'que me has violado'", explica el joven que le dijo su compañera nada más verlo.