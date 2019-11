Brutal patinazo de una comensal en 'First Dates': "Si pudiera viajar a un país de Europa, iría a Australia" Ecoteuve.es 10:51 - 28/11/2019 0 Comentarios

Laura avisó a María, su cita, que la geografía no era uno de sus puntos fuertes

María, una joven estudiante de Filología, cometió una gran metedura de pata en geografía durante su cena en First Dates. Al llegar al restaurante se definió como una chica "tímida y que "me cuesta abrirme". Su acompañante fue Laura, una asturiana que buscaba una chica "agradable, que se ría mucho y que tengamos cosas en común".

En la velada, ambas compartieron experiencias y hablaron de sus aficiones. Asimismo, María preguntó a su cita que a qué país le gustaría viajar de los que están en Europa. Y, como ella aseguró, la geografía no era uno de los puntos fuertes de Laura.

Tras pensarse la respuesta durante unos segundos, la asturiana advirtió que el país que iba a decir no sabía a que continente pertenecía exactamente: "Voy a decir un sitio. Si está en Europa bien. Y si no...". "Si no, pues corremos un tupido velo y ya está", quitó importancia María.

La pifia en geografía de una comensal en 'First Dates'

Finalmente, Laura se lanzó a la piscina: "Bueno, es que yo siempre he tenido el sueño de irme a Australia". "No está en Europa. Pero bueno oye, que al menos participan en Eurovisión", respondió la filóloga.

El patinazo en geografía no evitó que las dos como María quisieran volver a verse. "Tendría una segunda cita con Laura porque me ha caído muy bien y me he reído un montón", dijo María a lo que su acompañante certificó: "Dos emos siempre van a ser emos y juntas todavía más".