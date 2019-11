El aplaudido corte de Ana Rosa a Ramón Espinar tras negar a Guaidó como presidente de Venezuela Ecoteuve.es 19:05 - 27/11/2019 0 Comentarios

"Si es que me lo pones a huevo", le dijo la presentadora tras su 'zasca'

El programa de Ana Rosa ha sido testigo de un divertido momento cuando la presentadora se ha dirigido a Ramón Espinar, uno de sus colaboradores, para gastarle una pequeña broma: "Vienes todos los días en unicornio", le dijo haciendo referencia a una frase que el político del PP había soltado previamente.

Durante la intervención de Javier Maroto en Caracas, un grupo de chavistas ha interrumpido su discurso al grito de "fascistas, fascistas, cataluña libre". Tras ver el vídeo del incidente, el Programa de Ana Rosa se encontraba en pleno debate sobre la presidencia de Venezuela.

El ex secretario general de Podemos en Madrid y actual colaborador del programa de Telecinco, Ramón Espinar, defendía que Maduro es a todas luces el presidente del país sudamericano, mientras que una de sus compañeras aseguraba que era Juan Guaidó, ya que ha sido reconocido internacionalmente por muchos líderes políticos.

Ramón Espinar aseguró que Guaidó no puede ser considerado como el máximo mandatario del gobierno venezolano: "El presidente de Venezuela es Guaidó y yo voy a venir al programa el próximo día en unicornio, venga hombre", dijo con ironía el tertuliano. "En unicornio vienes todos los días, ¿o no conoces cuál es el nombre de la productora?", ha bromeado la presentadora. "Si es que me lo pones a huevo", finalizaba Ana Rosa. Y es que El Programa de Ana Rosa está producido por Unicorn Content y Mediaset España.