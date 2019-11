Pablo Motos se 'venga' de Pedro Sánchez con la ácida imitación de Carlos Latre: "Pero bueno, dejadme hablar" Ecoteuve.es 27/11/2019 - 13:53 0 Comentarios

El líder socialista declinó su invitación a ir a 'El hormiguero' en su ronda de entrevistas

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, fue el único líder político que no declinó la invitación a El hormiguero en la ronda de entrevistas que el programa hizo de cara a las elecciones del 10N. "El PSOE nos ha ofrecido a otro y hemos dicho que no", explicó en su día Pablo Motos a los espectadores contando sus intentos por convencerlo.

Pues bien, el programa se tomó su particular venganza este martes con una desternillante imitación de Carlos Latre que se convirtió en una ácida parodia al líder socialista.

Lea también: La confesión más íntima de Silvia Abril: "Me desvirgó un clínex mentolado"

El falso Sánchez fue recibido de forma triunfal. "Pero bueno, dejadme hablar, que os veo muy participativos", dijo entre los aplausos del público emulando la frase que repitió en más de una ocasión a los afiliados socialistas que se congregaron en Ferraz tras su victoria electoral.

Inmediatamente después, se fundió en un gran abrazo con Motos: "Pablo, me encanta abrazar a Pablos", afirmó con mucha guasa en alusión al momentazo que protagonizaron Sánchez e Iglesias tras la firma del preacuerdo de Gobierno.

El falso Pedro Sánchez desvela sus trucos de belleza

"Hay una pregunta, presidente, que todo el mundo se hace y yo tengo que hacerla: ¿cuál es la rutina que usa usted para estar tan guapo", preguntó Motos a lo que 'Sánchez' empezó a responder así "Te lo voy a decir muy claramente. Yo hago lo que hace cualquier persona de clase media trabajadora".

"Lo primero que hago cuando me levanto es meter la cabeza en hielo, luego me doy láser con carbón activado, me recorto las cejas con hilo de oro, me inyecto mi propio plasma centrifugado, ácido hialurónico, blanqueamiento con excrementos de colibrí, ultrasonidos, baba de caracol, esperma de ballena, radiofrecuencia facial, masaje ruso, me inyecto la grasa de mis nalgas para rellenar, colágeno, vitaminas...", terminó.