Teresita Páramo, la comensal de 'First Dates' que dice ser como Madonna: "Tengo mejor culo que Jennifer López"

Esta gallega dejó "anonadada" a Lidia Torrent con su look "sexy-explosivo"

First Dates recibió este martes en su restaurante a Teresa, una mujer gallega que se hizo "famosa" en 2008 "como Teresita Páramo con mi canción Mujer 10 electro dance sensual". Su look "sexy-explosivo" cautivó desde el primer momento a Lidia Torrent: "Me ha dejado anonadada. Me parece impresionante".

"Todas las grandes somos pequeñitas: Madonna, Lady Gaga, Marilyn Monroe, Elisabeth Taylor... pero tenemos un cerebro muy potente", dijo esta "artista" que confesó además su secreto de su figura: "Mucho deporte, mucho baile y chocolate".

Teresita cenó con José Manuel... y también se quedó alucinado por todo lo que le contó. "Soy una persona que conoce a muchísima gente porque soy abierta y famosa", le dijo entre plato y plato. "He visto OVNIS y sombras que se mueven con ruidos", añadió.

Teresita contó que también pinta: "Yo quiero pasar a la historia. Soy muy ambiciosa: he sido líder de audiencia, Trending Topic en Twitter, y el Guggenheim yo creo que también le gustaría que pintara alguna cosa interesante".

Tampoco faltó su comparación con Madonna. "¿Te gusta? Somos como familia", aseveró para después afirmar que "yo tengo culo latino. Yo tengo mejor culo que Jennifer López porque tengo más culo, es natural al 100% y creo que lo muevo mejor".

Como guinda, Teresita intentó impresionar a su hombre con un baile de lo más erótico y presumiendo de culo. "A ver, Teresa yo no sé si tiene buen o mal culo, tampoco me he fijado mucho, pero yo creo que lo tiene un poco grande", afirmó él muy sincero. Finalmente, como era de esperar, José Manuel no quiso tener otra cita con ella. [VÍDEO]