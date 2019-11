La desternillante promo de Pedrerol y Fermín Canas en 'El Chiringuito': "Me siento más fuerte, más guapo y más tío" Ecoteuve.es 27/11/2019 - 10:51 0 Comentarios

El presentador y el colaborador de Mega protagonizan un divertido vídeo

El Chiringuito de Jugones ha convertido en viral un fragmento del programa que presenta Josep Pedrerol en Mega. Sin embargo, en esta ocasión no se trata de ninguna discusión entre sus colaboradores o un algún show de Cristóbal Soria, sino de una de las promos que inserta el espacio a lo largo de su emisión.

En un momento dado del programa, el presentador conectó con Fermín Canas, el encargado de realizar sondeos en redes sociales sobre los temas de debate que plantea la tertulia deportiva. "Buenas jefe, la encuesta de lujo. Todo un éxito, para variar. ¡Ouh, mama! Se nota que la he lanzado yo", empezó diciendo el periodista con tono fanfarrón.

Lea también: La cobra de Lobo Carrasco a Loco Gatti cuando trataba de besarle en El Chiringuito de Pedrerol

"Pero no tengo claro lo que me pasa, Josep. El caso es que me siento distinto. Me siento más fuerte, más guapo, más tío tío. Y siento un deseo irrefrenable de montar a caballo", siguió diciendo mientras en la parte superior izquierda de la pantalla aparecía la mosca de "publicidad".

"Fermín, te noto raro. ¿Qué te ocurre? ¿Qué es ese bote rojo que tienes ahí?", preguntó Pedrerol antes de que Canas promocionara una conocida marca de desodorante. "He cambiado de desodorante por el desodorante de los tíos tíos. Deberías usarlo tu también y así dejarás de oler a florecillas", sentenció el colaborador en un vídeo que ha corrido este miércoles como la pólvora a través de las redes sociales.