La confesión más íntima de Silvia Abril: "Me desvirgó un clínex mentolado" Ecoteuve.es 11:06 - 27/11/2019

La humorista sorprendió en 'El hormiguero' con una anécdota de su juventud

Silvia Abril y Toni Acosta contagiaron su buen rollo este martes en El hormiguero. Las cómicas acudieron al programa de Pablo Motos para promocionar su nuevo programa de radio El grupo, que se emite en las madrugadas de los viernes, de 02.00 a 02.30, en la Cadena Ser.

En un momento de la entrevista, el presentador sacó a relucir un episodio de la adolescencia de Silvia. "Tienes una anécdota muy bonita haciendo pipí en el campo cuando eras muy jovencinta", le dijo a lo que ella espetó: "¿Quieres que la cuente? Es un poco de niña de Shrek, pero te la cuento".

"Estaba en el campo con mi familia y tendría 14 o 15 años y todavía no había catado las mieles del amor", empezó a relatar la humorista. "Me entraron ganas de hacer pipí y mi madre me dijo que me metiera en unas zarzas y meara como se había hecho toda la vída".

Aquí entró en escena el clínex: "Cuando termine la pedí uno porque las chicas, sin papel, es un coñazo ir al baño. Entonces abrí el pañuelo y cuando me limpié pegué un grito... es que era mentolado. Me desvirgó un clínea, siempre lo cuento".

Este martes se supo que Silvia Abril volverá a presentar los Premios Goya con Andreu Buenafuente, cuya 35ª edición se celebrarán el próximo 25 de enero en el Palacio de Deportes José María Carpena de Málaga.