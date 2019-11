La confesión de Jorge Javier Vázquez sobre el alcohol: "Volvía a casa solo, desamparado y borracho" Ecoteuve.es 27/11/2019 - 10:23 0 Comentarios

El presentador de Telecinco reflexiona sobre sus noches de fiesta y desenfreno

Jorge Javier Vázquez ha lanzado este miércoles una reflexión sobre sus hábitos con el alcohol y los quebraderos de cabeza que le ha traído a su vida una vez saltó a la fama tras el éxito de Aquí hay tomate en Telecinco. El presentador de GH VIP desvela que en su casa nadie bebía y que lo comenzó a hacer una vez empezó a salir por bares de ambiente gay.

"Como me daba ansiedad entrar a un bar, nada más traspasar el umbral, me dirigía a la barra y me pedía una copa. Solo así lograba calmar el nerviosismo que me producía estar rodeado de homosexuales como yo", empieza relatando en su blog de Lecturas. El catalán asegura que la segunda y tercera copa llegaban cuando comenzaba a aburrirse, bien "porque no encontraba con quién ligar o porque el que me gustaba pasaba de mí".

Sin embrago, lejos de tirar la toalla e irse a casa, Jorge Javier continuaba bebiendo a la espera de "una sorpresa que apareciera en el último instante". "Para la noche siempre he sido inasequible al desaliento", reconoce. "Por lo general, la sorpresa no aparecía y volvía a casa solo y desamparado. Y borracho. Pero como siembre he sido muy optimista volvía a salir, y a beber", declara el presentador.

Jorge Javier Vázquez: "Usé el alcohol como ansiolítico"

Jorge Javier recuerda entonces las fiestas que se corría en su momento de mayor popularidad en televisión: "Durante los años en los que el trabajo ocupó la mayor parte de mi tiempo, usé el alcohol como ansiolítico. Era tal el nivel de adrenalina que soportábamos en los platós que llegaba el fin de semana y nos desmadrábamos. Fue una época divertida, no nos vamos a engañar. Nos iba bien y, luego, lo celebrábamos en almuerzos que se alargaban hasta bien entrada la noche, o en cenas que terminaban en desayunos", rememora.

Finalmente, el catalán hace referencia a las malas pasadas que le jugó el alcohol después de que fuera pillado en estado ebrio en más de una ocasión. "Existen numerosísimos testimonios gráficos en los que se me ve incluso dormido en el sofá de una discoteca. La gente se fotografiaba delante de mí como si fuera un animal de una especie en extinción", lamenta.

"Muchas personas me envían esa fotografía para avergonzarme, pero la realidad es otra: vergüenza debería haberles dado a esas personas que no tuvieron la delicadeza de despertarme", critica Vázquez antes de desvelar los disgustos que se llevó su madre. "Ya me dice mi madre: 'Ay, Jorge, es que yo no quiero que bebas para que no se rían de ti'. Y ahora, a mis 49 años, he pensado en lo importante que es reírse con uno y no de uno. Eso y el miedo", reflexiona.

"También he pensado mucho en el miedo. Cuánto tiempo he pasado pensando que un móvil indiscreto me ha cazado en una actitud bochornosa. Cuántas mañanas de remordimientos, de complejos de culpa, de arrepentimientos. Cuánto tiempo desperdiciado", concluye el presentador.