Joaquín Prat reta a Monedero a una batalla de gallos en directo: "A ver, Juan Carlos, la cosa está que arde" Ecoteuve.es 26/11/2019 - 19:12

El presentador demuestra su faceta más rapera en su segundo 'Cuatro al día'

Joaquín Prat continúa imprimiendo su estilo a Cuatro al día. Este martes, en su segundo programa, se ha atrevido a retar a Juan Carlos Monedero a una batalla de gallos en medio del plató a raíz del rap viral del político.

El cofundador de Podemos lo ideó en su programa La Frontera y le puso de título 'Bella Ciao contra los vampiros de derechas". "Me voy a bajar los pantalones porque esto se pone serio", decía el presentador mientras se levantaba de la mesa.

Ya puestos en materia, Prat iniciaba la 'pelea': "A ver, Juan Carlos, la cosa está que arde. Con Carlos Cuesta no te entiende esta tarde". "Cómo quieres que me entienda con Carlos Cuesta de Ok Diario, si cada vez que viene es un show bien palmario", replicaba el polítologo. "Dale un café que está más seco de ideas", reía Cuesta.

"Ay, Juan Carlos que esto no va de heroísmo, ellos no entienden que te ríes de ti mismo", fue la siguiente rima de Joaquín a lo que Monedero contestó con humor: "Está bien visto Prat que me rio de mí mismo, si vengo de la izquierda que es un cataclismo".

Por último, el comunicador le ha lanzado "el palo": "Te dices del pueblo pero eres un burgués, y cuando vas a Moncloa, ¿sabes lo que te dicen, Juan Carlos? No hay dos sin tres". [VÍDEO]