José María, ante la jueza del 'caso Carlota Prado' (GH): "Nos restregamos. Ella conmigo y yo con ella" Ecoteuve.es 26/11/2019 - 16:05

La Sexta publica la declaración del concursante, que aseguró que ella estaba consciente

José María, autor del presunto abuso sexual a Carlota Prado en la casa de Gran Hermano, aseguró ante la jueza que investiga el caso que su compañera estaba consciente mientras estaban juntos en la cama en la madrugada del 4 de noviembre de 2017, después de una fiesta en la casa de Guadalix de la Sierra.

La Sexta publica la declaración de José María, que "no recuerda" que Carlota, con quien mantenía una relación dentro del reality, le dijera que "no" quería tener relaciones esa noche.



Jueza: "¿Se taparon con las sabanas y qué fue lo que hicieron ahí?"

José María: "Nos estuvimos restregando. Ella conmigo y yo con ella"

Jueza: "¿Y usted considera que ella estaba en perfectas condiciones?"

José María: "Sí"

José María "no recuerda" que Carlota Prado le hiciera saber que no quería tener relaciones. Una declaración que no coincide con la de la concursante.

Jueza: "¿Ella le dice algún tipo de gesto, palabra o indicación de que no quiere?"

José María: "No, no lo recuerdo"

Jueza: "¿No lo recuerda?"

José María: "Que no, que yo sepa no, que yo haya vivido eso, no"

"Él quería mantener relaciones y yo no. Yo me encontraba mal, me estaba agobiando, tenía muchísimo calor", dijo Carlota ante la jueza.

Jueza: "¿Recuerda que no quería mantener relaciones? ¿Eso lo recuerda con certeza?"

Carlota: "Lo recuerdo perfectamente, recuerdo encontrarme muy mal, recuerdo tumbarme y ya la cabeza estallarme. Lo último que recuerdo es quitarme un jersey del agobio"