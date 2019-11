Ortega Smith (VOX) acusa a La Sexta de orquestar una bronca y Ferreras responde: "Es un gran mentiroso"

Javier Ortega Smith, portavoz de VOX en el ayuntamiento de Madrid, ha acusado a la Sexta de haber preparado la la bronca de Nadia Otmani, una mujer víctima de la violencia de género, después de que el político reventase el acto celebrado por el Día Internacional de la Violencia de Género con su discurso negacionista.

En una entrevista para El Toro TV, la antigua Intereconomía, el político de la formación de Abascal, apuntó directamente hacia la cadena de Atresmedia. "Esto no es casualidad, estaba todo preparado", denunció.

Lea también: Begoña Villacís cuenta a Sonsoles su enfrentamiento con Ortega Smith: "A mí me violarían más que a ti"

Lea también: Julia Otero llama "miserable" a Ortega Smith tras despreciar a una mujer víctima de la violencia machista

"Cuando saben que vamos a ir a cualquier evento preparan este tipo de escenografía. De hecho, responsables de comunicación del partido me confirmaron que los de La Sexta habían estado hablando previamente con esta señora, Nadia Otmandi, preparándola y poniéndole la silla justo al lado mío", añadió.

Este martes, Antonio García Ferreras ha contestado a las declaraciones de Ortega Smith de forma tajante. "Es un mentiroso. Es un gran mentiroso. Lo saben hasta los miembros de VOX y algunos en privado saben que no es un montaje y lo dicen", ha empezado diciendo muy serio.

"Aplican el manual Donald Trump después de quedar en evidencia ante el dolor de una mujer como Nadie. Arremeten primero contra ella y después contra La Sexta", ha señalado.

Por otra parte, Ángela Vera, periodista del canal que habitualmente sigue la actualidad de VOX también ha calificado como "mentiras" las palabras de Ortega Smith negando que La Sexta hablara previamente con Otmani. "De La Sexta solo estaba yo. Y no, no fue una película. Fue tan triste como real".

El señor @Ortega_Smith dice en @Intereconomia que @laSextaTV organizó el encontronazo con Nadia Otmani. Que un equipo habló con ella para orquestarlo todo. De @laSextaTV solo estaba yo. Y no, no fue una película. Fue tan triste como REAL. Respuestas con argumentos,SÍ. MENTIRAS NO pic.twitter.com/6Lyu6GhiK8