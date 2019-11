Hugo Sierra entrará en la casa de 'GH VIP' para afrontar su conflicto amoroso con Adara Ecoteuve.es 26/11/2019 - 14:38 0 Comentarios

Lydia Lozano desvela la propuesta que le ha hecho el reality al uruguayo

El pasado viernes, Kiko Hernández desvelaba en Sálvame que Hugo Sierra había pedido a Gran Hermano VIP que se le comunicara de inmediato a Adara la demanda que ha puesto por la custodia de su hijo. Finalmente, con la certeza de que este movimiento cambiará el rumbo de la joven en el reality, la organización ha ofrecido al uruguayo que entre en la casa para que sea él mismo el que informe a su pareja de la situación.

Así lo desveló este lunes Lydia Lozano en el tramo final de Sálvame Naranja: "Te han propuesto subir el jueves a la casa. Quiero saber qué le vas a decir a Adara", empezó diciendo la tertuliana mientras el ganador de GH Revolution se quedaba pensativo. "Espero que me dejen subir, sí", respondió Hugo, dubitativo de lo que podía contar y de lo que no.

"La verás antes de la expulsión", insistió Lozano, que posiblemente haya desvelado uno de los platos fuertes de la próxima gala. "Es un momento muy duro para ella y cuando salga le va a caer de todo", declaró Sierra antes de que la tertuliana le preguntara si la iba a besar o a tocar cuando la viera.

"Yo estoy como si me hubieran dejado en medio del desierto y estoy esperando señales. Esa señal es que aparezca a Adara y me diga algo. Lo que sea. Es una película de terror que no sé qué va a pasar", dijo el novio de la concursante.

En ese momento, Antonio Montero le preguntó qué haría si Adara le pide disculpas y le dice que quiere seguir su relación con él: "El escenario real es que pase un poco de tiempo. Yo no estoy capacitado ahora para estar con ella. Sigo estando dolido. Si sucediera eso... No sé. Puede que salga y que me diga que coge las cosas y se va de casa", dijo desconcertado el empresario.