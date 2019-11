El zasca de Ana Rosa a Feijóo por evitar una de sus preguntas: "No se haga el gallego" Ecoteuve.es 26/11/2019 - 12:02 0 Comentarios

El presidente de la Xunta de Galicia se negó a hablar de su futuro en la política

Ana Rosa Quintana recibió este martes la visita de Alberto Núñez Feijóo, que se sentó en la mesa de debate político para abordar algunos de los asuntos más destacados de la actualidad de nuestro país. Además, el presidente de la Xunta de Galicia evitó una de las preguntas que le hizo la presentadora sobre su futuro.

"¿Se va a presentar a las próximas elecciones autonómicas?", le lanzó la periodista al político, que en los últimos tiempos ha sonado con fuerza como posible sustituto de Pablo Casado al frente del Partido Popular a nivel nacional. "Vamos primero a despejar esta situación que vemos en España y luego hablamos de Galicia. En este momento hay una lucha de egos enorme. Primero fue Sánchez, luego Iglesias y ahora no son más que dos actores en este guion", comenzó respondiendo Feijóo.

"Pero después de haber sacado mayoría absoluta, se volverá a presentar, ¿no?", insistió Ana Rosa ante una nueva evasiva del invitado. "Yo de esto no tengo inconveniente en hablar en el primer trimestre de 2020", declaró mientras la presentadora le soltaba una divertida pullita. "No se haga el gallego", afirmó entre risas. "¡Pero si yo soy gallego! Cómo no me voy a hacer el gallego si lo soy y todo mi servicio público ha estado unido a Galicia. Todo lo que soy se lo debo a los gallegos", reconoció.

¿Se arrepiente Feijóo de no presentarse a las primarias del PP?

Finalmente, Quintana le preguntó a Feijóo si se arrepentía de no haberse presentado a las primarias para la presidencia del PP: "El arrepentimiento es un concepto cristiano que muchas veces se debe usar para la vida personal y familiar. Para la vida política no cabe el arrepentimiento. Yo hice lo que creía que tenía que hacer. Yo no puedo llevar un barco en alta mar, que es la presidencia de la Xunta, en diez días a puerto. Se rompe el barco y no me entendería nadie de la tripulación y mi pueblo no aceptaría que pegara un giro de esta naturaleza", sentenció el político.