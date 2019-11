Ruth Lorenzo, Arkano, Máximo Huerta y María Gómez temían más a Twitter que al secuestro de TVE Ecoteuve.es 12:34 - 26/11/2019 0 Comentarios

Manuel Bartual y Modesto García dirigieron el nuevo proyecto digital de la cadena

El 20 de noviembre las cuentas de Twitter y Youtube de Playz, el canal digital joven de RTVE, quedaron 'hackeadas', y la cantante Ruth lorenzo se mostraba secuestrada en un polígono industrial. Así comenzó El Gran Secuestro, un proyecto transmedia de la cadena pública que se ha sucedido durante los últimos días.

Desde el comienzo de este 'juego' hasta cuatro famosos fueron secuestrados y trasladados a una instalación donde se les sometió a diversas pruebas para conseguir escapar. Ruth Lorenzo, Arkano, Máximo Huerta y finalmente María Gómez tenían que ir resolviendo pistas, con la ayuda de los tuiteros, para poder salir como si se tratase de un escape room.

Ya con el caso resuelto y con las diferentes pruebas completadas, RTVE ha explicado algunos detalles del proyecto, que es una idea original es de Manuel Bartual y Modesto García, quienes han conseguido que el evento estuviera en un continuo trending topic con 25.000 tuits generados y acumulando más de 750.000 visualizaciones en Twitter, Youtube e Instagram.

Sin embargo, esto no ha terminado, pues a lo largo de la semana se emitirán resúmenes de cada una de las jornadas, cerrando con una entrevista de María Gómez al secuestrador, que se emitirá el viernes 29.

Arkano: "En redes siempre se impacta mediante la rabia"

Los protagonistas del proyecto dieron su opinión sobre el proyecto y afirmaron estar muy contentos con el resultado obtenido. Huerta señaló que su caso es particular. "Lo que he perdido en los últimos tiempos es la libertad", dijo el presentador. Por eso explica que tuvo "muchas dudas antes de decir que sí". Sin embargo, su participación le ha terminado sirviendo para "recuperar parte de ella". También se centraba en las redes sociales y los miedos que le suponen: "Twitter me da más miedo que un nublado. Enfrentarme a que interactuaran los tuiteros era lo que menos me apetecía", ha confesado el presentador.

Siguiendo en la misma línea, María Gómez explicó que "esto me ha servido para ver que Twitter es una herramienta maravillosa si nos inventamos algo que lo sea". En cuanto a la experiencia en general, afirmaba: "Ha sido como una película. Tengo la sensación de haber sido actriz por un rato".

Arkano ha declarado que "en redes siempre se impacta mediante la rabia", pero que los artífices del formato "lo han conseguido mediante lo contrario".

Por último, Lorenzo, que fue la primera víctima, ha afirmado que no sabe si es "una inconsciente, pero en cuanto me lo propusieron dije que sí. Sobre el resultado ha comentado que le "recuerda a la tele que veía de pequeña y que mantenía nuestras mentes activas".