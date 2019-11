Jorge Javier Vázquez pasará por quirófano el martes 3 y volverá para la final de 'GH VIP 7' Ecoteuve.es 11:48 - 26/11/2019 2 Comentarios

El presentador estará dos semanas de baja después de esta segunda operación

Todo apunta a que Jordi González se hará cargo del reality durante esos días

Jorge Javier Vázquez ya tiene apuntada en su agenda la fecha en la que volverá a pasar por el quirófano para poner fin a un "contratiempo" que derivó en la recuperación tras su operación por el ictus que sufrió en marzo. Así se lo comunicó a los espectadores el pasado 29 de octubre: "No hay mal que por bien no venga. Ya no tengo que romperme la cabeza pensando dónde iré de vacaciones".

El presentador se pondrá en manos de los cirujanos el próximo martes 3 de diciembre, según informa El País. Jorge Javier estará dos semanas de baja y su vuelta a la televisión está prevista para el jueves 19, día que GH VIP 7 celebrará su gran final.

"Creo que los médicos están siendo muy prevenidos conmigo y prefieren asegurar. Se trata de un leve estrechamiento del stent, estaré un par de semanas tranquilo, el día 19 volveré a presentar la gala final de Gran Hermano Vip, y después me iré directamente de vacaciones", ha declarado al citado medio.

Por tanto, el catalán se despedirá de la audiencia de forma momentánea este jueves, en la gala número 13 de la edición "más exitosa". Con Jorge lejos de los platós, todo apunta a que Telecinco volverá a confiar en Jordi González para que presente tanto los Límites: 48 horas como las galas de los jueves, como ya hiciera en GH DÚO.

Hace unas semanas, Jorge Javier explicó que cuando supo que tenía que volver al quirófano por segunda vez sintió "ansiedad", aunque deja claro que es "mucho más leve" que la primera. Sin embargo, el presentador quiso hacer un testamento para "dejarlo todo bien apañado".