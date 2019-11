Una "banderita de España" y los toros estropean una cita en 'First Dates': "¿Votas a Vox"? Ecoteuve.es 11:34 - 26/11/2019 0 Comentarios

David también preguntó por una pulsera morada que llevaba claudia: "Es una goma del pelo, no te alarmes"

First Dates, el programa de citas de Cuatro presentado por Carlos Sobera, ha sido testigo de una nueva situación incómoda, esta vez provocada por los toros, la caza y una "banderita de España".

Claudia y David, dos jóvenes de 18 y 19 años, respectivamente, comenzaron su cita siguiendo los parámetros establecidos por el programa y con unas sensaciones que, a priori, les preveían un buen futuro para la resolución de la noche.

David se declaró un gran amante de su pueblo, Albalate de las Nogueras (Cuenca): "Es el mejor de España", ha asegurado. "Si tú lo buscas en Google, sale como el mejor", ha añadido. Y él lo tiene claro: quiere buscarse la vida y vivir allí siempre. Pero su acompañante, Claudia, confesó ante el asombro de su cita que nunca había oído hablar de esta región.

En ese momento, la pareja empezó a descubrir sus discrepancias, ya que David se dispuso explicar las principales actividades que se llevan a cabo en su pueblo: los toros y la caza: "Es lo mejor del mundo", afirmó él. Claudia, lejos de parecer convencida con lo que el joven decía, se fijó en una banderita de España que David llevaba en la muñeca derecha: "¿Votas a Vox?", le preguntó asustada.

David, dejando claro que ese no era su partido político, hizo referencia también a una 'pulsera' morada de Claudia: "Es una goma del pelo, no te alarmes", le aclaró ella después de que el chico insinuara que fuera de Podemos. La conversación terminó con una frase de David en la que dejaba claro que "hay que respetar todas las ideas". Claudia compartió su opinión, pero ambos sabían que no habría una segunda cita lejos del programa.