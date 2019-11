Belén Esteban responde a Sofía Suescun por su golpe bajo: "Tienes hambre de tele" Ecoteuve.es 26/11/2019 - 10:12 0 Comentarios

Sobre Kiko Jiménez: areces el doctor liendre, que de todo habla y de nada entiende"

Guerra entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez contra Belén Esteban. La colaboradora contó este lunes en Sálvame que Sofía Suescun se ha metido con ella por redes sociales aludiendo al problema que Belén tuvo hace siete años. Así que decidió responder a la 'ganadora de realities'. "

"Me es indiferente, cariño, no me hacéis daño con eso", dijo Esteban, que también contestó a Kiko Jiménez por sus palabras del sábado pasado, cuando criticó a los colaboradores de Sálvame por la entrevista que habían hecho a Olga, novia de Antonio David Flores.



"Tenéis hambre de tele. Hambre de tele. Pareces el doctor liendre, que de todo habla y de nada entiende", dijo Belén Esteban, muy molesta, dirigiéndose especialmente a Kiko.

"Quiere dar a entender que Rocío es problemática y el único que ha dormido en un calabozo es él. Si lo digo es porque él se ha sentado aquí a hablar de eso. Pero no voy a entrar más en vuestro juego", comentó Esteban.