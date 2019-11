El 'zasca' de Jorge Javier a Belén Esteban por pedir la expulsión de Mila Ximénez en 'GH VIP' Ecoteuve.es 25/11/2019 - 19:09 0 Comentarios

El presentador, atónito por la decisión de la tertuliana con la que es su amiga

Belén Esteban continúa empeñada en que Mila Ximénez debe ser expulsada de GH VIP. La tertuliana asegura que el paso de su amiga por el reality ha sido decepcionante y que por ello, debe abandonar la casa el próximo jueves en unas nominaciones en las que se la juega contra Adara y Antonio David Flores.

"¿Quién quieres que se vaya el jueves?", preguntó Jorge Javier a la tertuliana. "Yo creo que se va a ir Antonio David", respondió la de San Blas mientras sus compañeros le recalcaban que le habían preguntado "quién quiere" no "quién cree" que se va a ir. "Yo la que no quiero que se vaya es Adara", replicó Belén dejando en evidencia que quiere que salga Mila.

"Para mí... sí, quiero que se vaya Mila. Pero pienso que no se va a ir. ¿Tenéis algo que objetar?", respondió molesta la colabora de Telecinco, que minutos más tardes se contradecía al decir que si no gana Adara, quiere que gane Mila Ximénez. "¿Tú has superado lo de tu concurso?", preguntó Jorge Javier en alusión al supuesto trauma que Kiko Hernández dice que sufre su compañera tras su paso por GH VIP 3.

"Lo que no entiendo es por qué si eres amiga de Mila, quieres que se vaya. Para una amiga quieres lo mejor", aconsejó Vázquez mientras Belén Esteban defendía que tenía que ser "justa y legal" con su deseo. En todo caso, Belén echó en cara al resto de tertulianos que si tan amiga de es de ellos, por qué la pusieron verde durante su estancia en Guadalix. "Raquel Bollo, Rosa Benito... aquí les habéis dado por todos los lados y, si se da a una, se da a todas cuando actúan mal", reivindicó Esteban.