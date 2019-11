El emotivo recuerdo de Joaquín Prat en su debut en 'Cuatro al día': "Estoy en el plató donde mi padre trabajó" Ecoteuve.es 25/11/2019 - 18:41 0 Comentarios

El presentador también ha protagonizado un lapsus al dar los "buenos días" a un reportero

Joaquín Prat ya se ha estrenado como presentador de Cuatro. El periodista ha debutado este lunes al frente de Cuatro al día, el programa que nació con Carme Chaparro hace unos meses y con el que se intentó ocupar el vacío informativo tras la cancelación de Noticias Cuatro.

Los primeros minutos de emisión no han podido ser más emotivos. Joaquín ha realizado su especial homenaje a su padre desvelando también una curiosa coincidencia. "Mi padre era mejor que yo. Treinta años después, estoy en el plató donde mi padre trabajó".

El presentador también ha compartido con los espectadores el consejo que le dio su progenitor hace muchos años: "Mi padre me hubiera dicho que disfrutara, que no me tomara tan en serio lo que dicen de nosotros".

Joaquín Prat, además, ha protagonizado un divertido lapsus propio del cambio de franja horaria al dar los "buenos días" a uno de sus reporteros. "Buenas tardes. Perdón, la costumbre", ha corregido de inmediato.

Pese a su salida, el comunicador seguirá ligado a El programa de Ana Rosa. Aunque no estará ni en la mesa política ni en la sección de actualidad, Joaquín sí estará presente en la parte que se traten los realities de Mediaset.